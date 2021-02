Elle a même signé le meilleur temps matinal sur le parcours bleu. « Je suis parvenue à me concentrer sur ma course, sans trop regarder ce qui se passait à côté de moi sur l’autre parcours » , s’est-e lle félicitée.

Lundi, Holdener avait subi une rageante élimination lors du slalom du combiné. Une discipline dont elle était double championne du monde en titre. « Hier, j’ai vécu un jour sans, a-t-elle analysé. Cela peut arriver mais j’ai réussi à réagir pour ce parallèle. Les qualifications sont passées et tout est possible désormais. »

Lara Gut-Behrami éliminée

Frustrée par sa prestation, la championne du monde 2021 du super-G a été encore plus rapide dans l’aire d’arrivée où elle a snobé les médias.

Vlhova part à la faute

Camille Rast (11e à 12 centièmes de « LGB » ) et Jasmine Suter (16e sur le bleu) ont aussi connu l'élimination. En plus de Lara Gut-Behrami, une autre favorite a pu retourner à l’hôtel plus tôt que prévu.