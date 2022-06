Tennis: Holger Rune se voit 40 fois plus calme que Roger Federer à son âge

Il jette sa raquette, crie et s’énerve, mais il y travaille. Holger Rune s’est confié à l’ «Ekstra Bladet» samedi. Son match de quart de finale de Roland-Garros contre Casper Ruud est resté dans les esprits, tant le tennisman danois était agité.

Il le sait: à 19 ans, il n’est pas la force tranquille que sont d’autres joueurs sur le court. «Je suis encore jeune et je travaille chaque jour à ne faire ressortir que le positif de mon attitude, et c’est un processus.»

Le Danois ose ensuite la comparaison avec un certain tennisman bâlois. «Si vous avez vu Roger Federer, il était peut-être 40 fois pire que moi - et c’est l’un des joueurs les plus appréciés du circuit.» Il n’éprouve pas d’inquiétude pour son image, qui risque fortement de s’améliorer au fil du temps.