Hollywood: Bill Cosby face à un nouveau procès pour agression sexuelle

Dans les documents déposés au tribunal mercredi, elles accusent le comédien d’avoir utilisé «son pouvoir énorme, sa notoriété et son prestige» pour les isoler et les agresser, selon la télévision NBC. Ces agressions ont eu lieu entre 1979 et 1992 dans des maisons, des hôtels ou des loges à Las Vegas, au lac Tahoe et à Reno, dans l’État du Nevada (ouest), a précisé la télévision.