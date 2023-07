Convalescent, l'acteur Jamie Foxx dit être «revenu de l’enfer»

«Ma guérison n’a pas non plus été exempte d’obstacles», confie l’acteur américain, dans sa première prise de parole publique depuis son problème de santé en avril dernier.

«Certains ont dit que j’étais devenu aveugle, mais comme vous pouvez le voir, mes yeux fonctionnent parfaitement», plaisante le comédien, louchant d’un seul œil, en réponse aux spéculations sur son état de santé. «Mais j’ai vécu un enfer et j’en suis revenu, et ma guérison n’a pas non plus été exempte d’obstacles», confie-t-il, remerciant à la fois ses fans pour leur soutien et sa famille pour sa discrétion.