Ryan Reynolds est prêt à investir 2,5 millions de francs en compagnie de Rob McElhenney pour booster la destinée de Wrexham, club de 5e division anglaise. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP, file)

Hollywood débarque dans le Denbigshire. Résumé à l’extrême, le pitch évoque les meilleurs «feel good movies», ces rencontres improbables qui débouchent sur une tranche de vie délicieuse. Voilà sans doute ce qui trotte derrière la tête de Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Les deux comédiens ont en effet jeté leur dévolu sur le Wrexham Association Football Club – quatorzième de Conference Premier, la cinquième et dernière division professionnelle d’Angleterre – en proposant un rachat auprès de son «Supporters Trust». Les deux compères ont posé 2,5 millions sur la table, promis qu’ils viendraient «boire des pintes» et accessoirement dévoilé un projet commercial: produire une série Netflix qui accompagnerait la mutation du club.