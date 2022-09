Mailtland Ward a été démolie par Hollywood

Mailtland Ward : «Hollywood est une machine qui vous démolit»

Alors qu’elle sort son livre intitulé «Rated X: How Porn Liberated Me From Hollywood» («Classé X: Comment le porno m’a libérée d’Hollywood»), Maitland a expliqué pourquoi elle s’était sentie aussi mal durant cette période. «Mon estime de moi était en baisse. Vous êtes embauchée pour vous comporter d’une certaine manière, pour avoir une certaine apparence. Mais ensuite, si vous restez la même personne, vous n’avez plus de succès. Ce qui vous a rendue célèbre vous empêchera d’être engagée pour autre chose.» Selon Maitland, «Hollywood est une machine qui vous construit, mais vous démolit ensuite».

Prisonnière du personnage qu’elle jouait dans la série qui l’a fait connaître, la comédienne n’a pas eu d’autres propositions professionnelles. «Je voulais jouer des rôles plus dramatiques, plus émotionnels, plus pervers. Je voulais juste quelque chose de différent. Et je n’avais même pas le droit d’auditionner pour ça. Je n’étais pas considérée. C’était décourageant.» C’est en 2019 qu’elle s’est reconvertie dans les films pour adultes. Devenue très vite une star du X, grâce à sa notoriété, la belle semble étonnamment s’épanouir dans cet univers souvent décrié. «Je me sens vraiment moi-même maintenant, assure-t-elle. Je gagne plus d’argent et on me propose plein de rôles différents» Quant aux critiques à son encontre, Maitland s’en fiche: «Comment peut-on blâmer une personne qui n’a pas honte de ce qu’elle fait? Il y a plein de femmes qui m’ont dit que je leur avais redonné confiance dans leur sexualité.»