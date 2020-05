Actualisé 24.04.2020 à 09:55

Streaming en quarantaine

Home cinéma: les nouveautés de la semaine

Nous poursuivons notre série d'articles vous proposant divers films à découvrir chez vous.

de Marine Guillain et Catherine Magnin

Une image du bouleversant «Al-Shafaq», d'Esen Isik. DR

Plusieurs nouveaux longs métrages qui visaient une carrière en salle sortent directement, ou presque, en VOD. Tour d'horizon.

«Al-Shafaq», d'Esen Isik

Mercredi 22 avril 2020, sort «Al-Shafaq», de la réalisatrice turco-suisse Esen Isik. Dans ce drame, il y a Abdullah, père de famille musulman pratiquant qui habite à Zurich. Il y a le jeune Burak, qui cherche son équilibre et se laisse embrigader vers le djihad. Et il y a Malik, un enfant kurde qui a atterri dans un camps de réfugiés avec son grand frère. Si la thématique portée à l'écran n'est pas nouvelle, l'émouvant «Al-Shafaq» croise les regards de ses protagonistes avec brio et tire d'autant plus son épingle du jeu grâce à une belle sobriété et à de superbes jeux d'acteurs. A découvrir ici.

«Moskau einfach!», de Micha Lewinsky

Automne 1989: A Berlin, le mur s'effondre. En Suisse, la police fédérale surveille des centaines de milliers de personnes. Viktor, un brave employé de la police, est infiltré par ses supérieurs au Schauspielhaus, fameux théâtre de Zurich, afin d'y collecter des informations sur les gens de gauche qui y travaillent. Jusqu'à ce qu'il s'amourache d'une actrice... Comédie de bon goût, rigolote et moqueuse, «Moskau einfach!» revient ainsi sur le scandale des fiches, qui a durablement marqué le paysage politique suisse. Il avait fait l'ouverture des Journées de Soleure en janvier 2020 et sort mercredi 22 avril 2020 sur Cinefile.

«Midnight Traveler», de Hassan Fazili

Mars 2015. La tête du réalisateur afghan Hassan Fazili est mise à prix par les talibans. Il lui faut fuir avec sa femme et ses deux fillettes, direction l'Europe. Commence une succession de passages de frontières, la peur aux tripes quand il faut confier son sort et celui de ses enfants à des passeurs. L'agressivité des populations. Les nuits dans la forêt, dans des centres infestés de punaises, dans des couloirs. L'attente et l'incertitude. Avec quelques bouffées d'insouciance, apprendre à faire du vélo, regarder un feu d'artifices, compter les étoiles, s'aimer plus fort que tout. Tout cela, Hassan Fazili l'a filmé avec des smartphones, dans un montage qui pourrait faire passer les 87 minutes de «Midnight Traveler» pour un film d'horreur au rythme particulièrement pertinent, si la réalité n'était pas plus terrible encore: ce voyage au seuil de l'enfer, jusqu'à l'obtention de l'asile, aura duré plus de deux ans. Un doc-choc essentiel, à découvrir directement sur Filmingo (Il aurait dû sortir dans les salles romandes ce mois-ci).

«Shadow», de Pascal Greco & Philippe Pellaud

Les Genevois Pascal Greco & Philippe Pellaud (Kid Chocolat) mettent à disposition gratuitement leur moyen métrage «Shadow», dès jeudi 23 avril 2020 à 11h sur Vimeo. Cette expérience sensorielle suit une adolescente perdue dans la forêt, essayant de trouver son chemin. Ceux qui aiment le concret et les histoires classiques passeront certainement à côté. Les autres seront happés par le travail de l'image, d'une beauté stupéfiante, et par la bande-son envoûtante de Kid Chocolat (qui vient de sortir sur les plateformes de streaming). Pendant 30 minutes, ils s'évaderont du confinement pour glisser dans les méandres de l'âme et les profondeurs de la forêt. A regarder le soir, sans bruits parasites, lumières éteintes. Au casting: Asia Argento et sa fille Anna-Lou Castoldi.

«Papi Sitter», de Philippe Guillard

Victime d'une carrière avortée (cette comédie familiale était sortie en salle le 4 mars 2020), «Papi Sitter» est sorti cette semaine en VOD (sur Teleclub, Hollystar, Net+, Sky Store). Pour la pousser à potasser, les parents de Camille lui ont collé sur le dos ses deux grands-pères. Et quels grands-pères! L'un (Gérard Lanvin) est gendarme à la retraite, psychorigide. L'autre (Olivier Marchal), gérant de boîtes de nuit, olé olé. Évidemment, ça clashe autant entre papis qu'entre générations. L'argument de cette comédie ne présageait rien de bon. Mais, sans révolutionner le genre, le scénariste et réalisateur Philippe Guillard manie la caricature avec un sens de la mesure convaincant. On n'ira pas jusqu'à accorder la mention très honorable à «Papi Sitter», mais il est tout de même au-dessus de la moyenne.

«La fille au bracelet», de Stéphane Demoustier

Lise, 18 ans, est accusée d'avoir tué sa meilleure amie. «La fille au bracelet» trace le récit de son procès, mettant en scène une procureure implacable (Anaïs Demoustier) face à cette ado impénétrable, superbement interprétée par Melissa Guers. Ancré sur un scénario solide et des dialogues pertinents, sans aucune longueur, le film de Stéphane Demoustier (frère d'Anaïs) tient le tempo de bout en bout. Il traite merveilleusement du fossé des générations et des différentes sensibilités. Sélectionné au Festival de Locarno puis sorti en salle le 5 février 2020, ce drame est disponible depuis mercredi 22 avril 2020 sur Sky Store.

«La communion», de Jan Komasa

Aussi sorti le 5 février, ce magnifique drame polonais est proposé par le Zinema sur Vimeo. Jeune délinquant, Daniel (le stupéfiant Bartosz Bielenia), 20 ans, sort de son centre de détention et est envoyé dans une petite ville de Pologne pour bosser dans une menuiserie. Au lieu de cela, le garçon au regard perçant se fait passer pour un prêtre; il prend la tête de la paroisse, bousculant les habitudes. Tatoué, fumeur, buveur: il n'a pas franchement le profil attendu… Il n'empêche. La vocation est bien réelle, innée même, chez ce jeune prédicateur aussi charismatique qu'énigmatique. Le réalisateur Jan Komasa aborde le conflit intérieur, l'exclusion et le deuil avec une grande fièvre narrative. Aussi dingue que cela puisse paraître, le récit s'inspire de faits réels.

Et encore

Sorti le 11 mars 2020, le nouveau doc de Yann Arthus-Bertrand, «Woman», est resté moins d'une semaine à l'affiche. Il devrait ressortir au cinéma dès que la situation sanitaire permettra la réouverture des salles. En attendant, il est possible de voir gratuitement «Human» dans sa version intégrale (3h11) sur Youtube. Sorti il y a quatre ans, ce film regorge de témoignages sublimes (Yann Arthus-Bertrand a interviewé 2000 personnes dans 65 pays et a travaillé trois ans dessus), des plus drôles aux plus bouleversants, entrecoupés de vues aériennes à couper le souffle sur une très belle bande-son.