Home-jacking, vol de voiture de sport et panne d’essence à Thonon

Un rocambolesque et finalement avorté vol de voiture s’est déroulé jeudi dans une résidence cossue de Thonon-les-Bains (F), ainsi que le relate «Le Dauphiné libéré». Le mercredi, les trois agresseurs présumés, déguisés en peintres en bâtiment, avaient pris leurs quartiers dans l’immeuble de leur proie, dont ils convoitaient le petit véhicule sportif. Ils sont passés à l’action le lendemain, quand son propriétaire rentrait à son domicile. Ils se sont introduits chez lui et, sous la menace, ont réclamé les clés du bolide. Suite à son refus, une bagarre a éclaté, durant laquelle la victime a été blessée au couteau. Elle est parvenue à s’échapper par la fenêtre et à se réfugier sur le toit de l’immeuble. Les malfrats ont alors fui à bord de son véhicule, mais pas longtemps: l’engin a été retrouvé le soir même à Sciez (F), à 10 kilomètres de là, en panne d’essence.