Série

«Homeland» s'est inspirée d'«Esprits criminels»

Le producteur exécutif de la série a confié comment il avait procédé pour tourner les flashbacks de l'avant-dernier épisode, avec un Saul jeune.

Alors que la 8e et dernière saison de «Homeland» s'est terminée dimanche (26 avril) aux États-Unis, le cocréateur et producteur exécutif de la série a révélé comment Ben Savage avait été choisi pour incarner Saul Berenson jeune dans l'avant-dernier épisode. Dans plusieurs scènes, le personnage joué par Mandy Patinkin est vu dans des flashbacks, dans les années 1980, à Berlin.

«Nous avons beaucoup discuté de la manière dont nous allions procéder. On a d'abord pensé à essayer de faire en sorte que Mandy paraisse trentenaire grâce à des effets spéciaux, mais nous avons fait des tests et ce n'était pas crédible», a confié Alex Gansa à TVLine. La production a ensuite songé à faire appel à un des deux fils de Mandy Patinkin, Isaac et Gideon, tout en faisant enregistrer le texte par un acteur professionnel, mais y a renoncé.