Homer Simpson ne se privera pas d’étrangler son fils Bart

Dans le 3e épisode de la saison 35 des Simpson, diffusé aux États-Unis, le dimanche 22 octobre 2023, Homer assure à sa femme Marge et à son voisin qu’il n’étrangle plus son fils Bart. «J’ai arrêté de faire ça. Les temps ont changé», explique-t-il. La Toile s’est alors grandement réjouie de ce changement de comportement. Un peu trop vite, si l’on en croit un dessin publié sur X par la production du cartoon.

«Homer Simpson n’était pas disponible pour commenter, car il était occupé à étrangler Bart», peut-on lire en légende de l’image sur laquelle on découvre le père de famille serrer le cou de son garçon, tout en lui reprochant de «cliquer sur des titres racoleurs». On rappellera que la strangulation a été un «gag» récurent dans les épisodes de la série lancée en 1989. Cependant, cela fait depuis 2020 qu’Homer n’a plus réalisé ce geste violent envers son fils.