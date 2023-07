Homicide au bord du Rhône: «On ne t’oubliera pas»

«Nous sommes réunis ici pour toi, toi qui as perdu la vie de manière brutale et douloureuse vendredi.» Une dizaine d’employés du bistrot de l’association La Barje se sont réunis lundi en fin d’après-midi, sur le quai des Forces motrices, pour rendre hommage à l’ homme décédé sur place trois jours auparavant à la suite de coups de couteau.

À tour de rôle, les personnes présentes ont déposé des fleurs et la directrice de l’association, Fanny Lechenne, a prononcé quelques mots en mémoire de la victime: «Nous ne connaissons ni ton visage ni ton âge et nous ne pouvons pas te donner de prénom, a-t-elle déclaré. Mais nous pensons à toi, à ta famille, à tes amis, aux gens qui t’aiment et qui t’ont perdu.» Certains ont dessiné à la craie un soleil ou des cœurs, tandis qu’une jeune femme a inscrit un message adressé au défunt: «On ne t’oubliera pas.»

Employés «en état de choc»

«C’était important pour nous de faire quelque chose de collectif et de mener une action qui rende hommage à la personne décédée, explique Fanny Lechenne. C’était aussi pour montrer que, même si La Barje a recommencé son activité, on pense à elle.» La directrice de l’association rapporte que les cinq employés présents vendredi, et qui ont assisté à la scène, «sont en état de choc»: «Il y a une forme de traumatisme, poursuit-elle. Samedi, nous avons fermé et nous avons eu une réunion avec la cellule de soutien psychologique liée à la police. Nous en avons aussi parlé entre nous et j’ai débriefé avec chaque personne qui était présente.»