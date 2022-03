Vaud - Homicide ou meurtre par dol éventuel, la justice tranchera

Des mesures de sécurité peu adaptées et pas utilisées, un pied mal assuré au sommet d’un entrepôt et une chute de près de 10 m: un jeune employé était passé à travers un toit lors de la rénovation d’un bâtiment, en 2017 à Ballaigues. Le malheureux était décédé des suites de l’accident. Paul*, son employeur, est accusé de meurtre. Le quinquagénaire était jugé mercredi à Yverdon-les-Bains.

Alors que le procureur Christian Buffat a soutenu la thèse du meurtre par dol éventuel, Me Robert Fox, avocat de la défense, s’est attaché d’emblée à recentrer les débats, estimant que les juges n’avaient pas à trancher entre le dol et la négligence consciente, mais bel et bien entre cette dernière et la négligence inconsciente, rejetant ainsi le meurtre.