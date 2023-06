Grande-Bretagne: Hommage aux victimes de l’attaque de Nottingham

Des milliers de personnes se sont rassemblées jeudi après-midi en hommage aux trois personnes tuées mardi dans l’attaque de Nottingham (Angleterre) pour laquelle un suspect est toujours en garde à vue. Deux étudiants de 19 ans, Barnaby W. et Grace K., et un employé d’une école de 65 ans, Ian C., ont été poignardés à mort dans cette attaque, tandis que trois autres personnes ont été blessées, renversées par une camionnette, suscitant une importante vague d’émotion dans la ville et au-delà.