Suisse : Hommage national aux victimes du Covid, un an après le premier décès

Vendredi, à 11h59, les Suisses sont invités à respecter une minute de silence, en mémoire des personnes emportées par la pandémie. Puis, les églises de tout le pays feront sonner leurs cloches.

En mémoire de ces victimes, le président de la Confédération, Guy Parmelin, invite la population à observer une minute de silence, ce vendredi 5 mars 2021, à 11h59. Puis, à midi, les églises de tout le pays prendront le relais et feront sonner leurs cloches. Cet hommage national sera non seulement l’occasion d’honorer le souvenir des personnes disparues, mais aussi de montrer sa reconnaissance envers celles et ceux qui ont fait beaucoup de sacrifices personnels dans la lutte contre la pandémie, souligne le communiqué de la Confédération. Et il permettra aussi, espère Guy Parmelin, de se rappeler de toutes les marques de réconfort et d’amitié reçues ainsi que des actes de solidarité que cette crise a fait naître et qui ont contribué à surmonter cette année difficile.