Musique classique: Hommages au pianiste Menahem Pressler, décédé à 99 ans

«Menahem Pressler était un pianiste brillant, un professeur extraordinaire et une âme tendre qui a laissé une marque indélébile sur des générations de pianistes dans le monde entier», a commenté Abra Bush, doyenne de la Jacobs School of Music de l’université d’Indiana (États-Unis), où Menahem Pressler enseignait.

«Aujourd’hui, le monde a gagné un roi (Charles III, couronné samedi à Londres, ndlr). Mais aujourd’hui, nous en avons aussi perdu un. Adieu Menahem et merci. Pour tout», a posté sur Twitter le violoniste Daniel Hope, membre du Beaux Arts Trio de 2002 à 2008.

Plusieurs nominations aux Grammy

Le violoncelliste français Gautier Capuçon a pour sa part salué la mémoire du «doyen des pianistes et immense musicien Menahem Pressler». «Son âme et son sourire de jeune homme éternel vont nous manquer», a-t-il écrit. Les Philharmonies de Paris et de Berlin ont également rendu hommage au pianiste sur leurs réseaux sociaux.