Pologne

Hommages en ligne pour les héros de Varsovie

En raison de la crise du Covid-19, les cérémonies en l'honneur des Juifs qui s'étaient révoltés contre l'occupant nazi en 1943 ont été en partie remplacées par des partages sur les réseaux sociaux.

Une multitude d'hommages intimes, sur place ou depuis les lieux de confinement, ainsi que des initiatives en ligne ont remplacé dimanche les cérémonies anniversaires habituelles aux héros du soulèvement du ghetto de Varsovie de 1943, remodelées à cause de la pandémie.

Le 19 avril 1943, quelques centaines de combattants juifs attaquèrent les nazis dans la capitale polonaise, préférant mourir l'arme à la main plutôt que prendre le chemin des chambres à gaz du camp d'extermination de Treblinka (Est de la Pologne), où l'occupant allemand avait envoyé plus de 300'000 Juifs de Varsovie enfermés dans le ghetto dans des conditions inhumaines.

Jonquilles

Par la couleur et la forme, les jonquilles rappellent l'étoile jaune dont le port était imposé aux Juifs par les Nazis.

Cérémonies sur internet

Faute de distribution de jonquilles, le musée Polin de l'Histoire des juifs de Pologne a publié en ligne un patron permettant de fabriquer la fleur jaune dans du carton et demandé à chacun de publier sur les réseaux sociaux son portrait à la jonquille, un appel largement suivi.

Le musée Polin, mais aussi le Mémorial de la Shoah à Paris, avaient prévu de retransmettre, sur internet, conférences, documentaires, cérémonies et performances artistiques liés au 77ème anniversaire du soulèvement du ghetto.

Quartier pour les Juifs

Un an après l'invasion, en septembre 1939, de la Pologne, les Allemands créèrent dans la capitale polonaise un quartier spécial pour les Juifs. Ils y enfermèrent quelque 480'000 personnes pour les exterminer par la faim et les maladies, avant d'en déporter 300'000 vers les chambres à gaz du camp de Treblinka, à 80 kilomètres à l'Est de Varsovie.