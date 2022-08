Londres et Paris: hommages à Lady Di pour les 25 ans de sa mort

Commémoration : Hommages sans cérémonie pour l’anniversaire de la mort de Lady Di

Ce mercredi, les princes William et Harry marquent les 25 ans de la mort de leur mère en privé. Cela n’empêche pas les fans de la princesse de se réunir en sa mémoire à Paris et à Londres.

À Londres comme à Paris, des admirateurs de Lady Di lui ont rendu hommage ce mercredi, 25 ans après sa mort à Paris, dans un accident de voiture. Aucune cérémonie officielle n’a été organisée ce mercredi par ses deux fils William et Harry, aux relations tendues, qui ont choisi de marquer cet anniversaire en privé et séparément.

Quelques dizaines d’admirateurs de la princesse de Galles se sont ainsi retrouvés devant le palais londonien de Kensington, ancienne résidence de Lady Di, pour rendre hommage à celle qu’on surnommait «la princesse des cœurs», décorant les grilles du palais de drapeaux et de photos.

«Ça manque, quelqu’un comme elle, aujourd’hui»

«Que vous soyez un roi, une reine ou un sans-abri, ça ne changeait rien pour la princesse», estime Julie Cein, une Anglaise de 59 ans qui a fait comme chaque année le déplacement depuis Newcastle, dans le nord de l’Angleterre. «Ce qui lui importait, c’était de faire preuve d’empathie, de gentillesse et de considération quelle que soit la classe sociale. Je pense que c’est pour ça qu’elle a gagné le cœur de beaucoup de gens.»

William et Harry loin l’un de l’autre

Il y a cinq ans, pour le 20e anniversaire de sa mort, William et Harry avaient participé à des commémorations en public. Il n’en sera rien cette année, les deux frères étant en froid, surtout depuis que Harry et son épouse Meghan ont accusé la famille royale de racisme, assurant avoir été interrogés sur la couleur de peau de leur enfant à naître, Meghan étant métisse. Ce qu’a démenti William devant les caméras.

William (à gauche) et Harry, ici aux côtés de leur père, le prince Charles, unis dans le chagrin à l’enterrement de leur mère, le 6 septembre 1997. Aujourd’hui, les frères ne se parlent plus.

Les deux frères vivent désormais à des milliers de kilomètres l’un de l’autre. William, 40 ans, s’est installé avec sa femme Kate et leurs trois enfants à Windsor, à l’ouest de la capitale et où réside aussi la reine Elizabeth II. Son frère cadet Harry, 37 ans, est, lui, en Californie avec sa femme Meghan et leurs deux enfants après que le couple a décidé de quitter la famille royale en 2020.