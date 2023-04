Norvège: Un homme accusé d’avoir foncé volontairement sur des piétons

via REUTERS

Des fleurs et des bougies sont déposées près du lieu où un homme, décédé, a été heurté par une voiture à Kongens gate à Steinkjer, Norvège, le 9 avril 2023.

Dans la nuit de samedi à dimanche, il avait, au volant d’une voiture, emprunté un trottoir de la ville de Steinkjer et renversé trois passants. Un jeune homme de 21 ans avait succombé, le deuxième passant avait été légèrement blessé et le troisième s’en était sorti indemne.

Lourd passif judiciaire

Après avoir d’abord retenu la piste de l’homicide involontaire, la police a durci les charges pesant sur le suspect et enquête désormais sur un homicide volontaire et deux tentatives d’homicide. «Les déclarations de témoins et la vidéosurveillance ont renforcé les soupçons d’un acte délibéré», a expliqué Line Dreier Ramberg, une responsable de la police du district du Trøndelag, dans un communiqué.