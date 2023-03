France voisine : Homme aux assises après la mort d’une escort habitant à Genève

Un jeune homme de 21 ans doit comparaître devant la Cour d’assises de Haute-Savoie lundi et jusqu’à jeudi pour des faits de «vol avec violence ayant entraîné la mort» et «atteinte à l’intégrité d’un cadavre». Ce corps, celui d’une escort girl, avait été retrouvé dans une valise incendiée et enterrée dans la forêt de Marin, proche de Thonon-les-Bains. Le 14 septembre 2019, un homme s’était présenté à la brigade criminelle de la police judiciaire de Genève (Suisse) pour déclarer la disparition d’une trentenaire vivant à Genève, dont il disait être le compagnon. Il n’avait plus de nouvelles de cette escort girl depuis le 9 septembre, alors qu’il avait accès à tous ses contacts téléphoniques et boîtes mail. Dans l’appartement de la jeune femme, qui détenait d’importantes sommes d’argent sur des comptes bancaires, l’homme avait constaté un désordre inhabituel et de multiples taches de sang.