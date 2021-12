Annecy (F) : Homme ivre et menaçant avec un couteau de cuisine à la main

Les forces de l’ordre sont intervenues devant la gare d’Annecy pour un individu connu de leurs services.

Lundi en début de soirée, un quinquagénaire en état d’ivresse avancé a mis en émoi le pôle multimodal de la gare d’Annecy. Et pour cause, selon «Le Dauphiné libéré», l’homme, connu des services de police pour son addiction à l’alcool, a menacé une personne avec un couteau de cuisine. Intervenus rapidement sur les lieux, les agents de la police nationale ont appréhendé l’individu et l’ont placé en cellule de dégrisement. Il a fait l’objet d’un rappel à la loi par un officier de la police judiciaire. Quant à la victime, elle n’a pu être entendue, car déjà partie à l’arrivée des forces de l’ordre.