Susan Sarandon cherche l’amour : Homme ou femme, la personne devra être «vaccinée et aventureuse»

Susan Sarandon a des critères bien précis concernant l’individu avec qui elle souhaiterait se mettre en couple.

À 74 ans, l’actrice souhaite rencontrer quelqu’un de passionné. Getty Images via AFP

Susan Sarandon a une idée bien précise de la personne avec qui elle voudrait se mettre en couple: il faut impérativement qu’elle soit vaccinée contre le Covid-19. L’actrice américaine a fait cette annonce, non sans une pointe d’humour, lors de son passage sur le podcast «Divorced Not Dead».

Et lorsque l’animatrice, Caroline Stanbury, lui a demandé ce qu'elle cherchait d’autre chez un nouveau compagnon, celle-ci a répondu: «Je me fiche qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Je suis ouverte à tous les âges, toutes les couleurs. Ces choses pour moi ne sont que des détails. Mais ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui soit aventureux et passionné par ce qu'il ou elle fait.»

Pas peur de la célébrité

Susan Sarandon, qui a été en couple avec l'acteur Tim Robbins, Chris Sarandon et l'entrepreneur Jonathan Bricklin, a déclaré que son prochain amant pourrait surprendre tout le monde: «Cela pourrait être un instituteur ou un écrivain ou quelqu'un qui a du succès… ou pas.»

«J’espère simplement tomber sur quelqu'un qui sait qui il est et qui ne va pas être intimidé par des gens qui viennent me voir dans la rue pour me dire qu’ils m’aiment», a-t-elle ajouté.

Mais l’actrice de 74 ans n'est pas non plus aux pièces pour trouver chaussure à son pied: «Je me débrouille seule. Et il faudra sans doute que je rencontre quelqu'un de très ouvert pour partager mon armoire à pharmacie.»