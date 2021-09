Coups de feu en gare de Morges (VD) : La version de la police confirme celle des témoins

On en sait davantage sur les circonstances de la mort d’un Suisse de 37 ans, tué par un policier à Morges (VD), lundi. L’homme a été identifié. Il était connu des forces de l’ordre.

L’ homme mortellement blessé lundi soir par un agent de police a pu être identifié, selon un communiqué de la police cantonale vaudoise. Il s’agit d’un homme de nationalité suisse, natif et habitant du canton de Zürich. S’il était inconnu des services de police vaudois, il l’était par contre de la police zurichoise.

Quatre minutes

Selon l’enquête, l’homme est arrivé en train à Morges en provenance de Zurich, via Genève, lundi vers 16h45. La raison de son arrêt en gare de Morges n’est pas connue, mais plusieurs témoins disent l’avoir vu cheminer sur les voies de circulation des trains, puis sur le quai de gare.

L’enquête montre également que le premier geste de réanimation a été prodigué par un infirmier présent sur les lieux et non par les policiers, et ce environ 4 minutes après le dernier tir. Mardi, 20 minutes avait déjà évoqué ce délai de 4 minutes, sans que la police ne valide ces faits. L’enquête est toujours en cours.