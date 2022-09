Genève : Hommes et femmes inégaux face aux maladies cardiovasculaires

Les maladies du cœur touchent une femme sur neuf entre 45 et 64 ans, et une sur trois après 65 ans.

Elles sont la première cause de décès chez les femmes et pourtant sont moins bien soignées que chez les hommes. Les maladies cardiovasculaires, qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins, représentent 28% des décès dans la gente féminine en Suisse, soit 33 par jour. Toutefois, ces pathologies affectent davantage la gente masculine: le taux d’incidence de l’infarctus pour 100’000 personnes est en effet de 234 chez les hommes et de 86 chez les femmes, indique la «Tribune de Genève», mardi.