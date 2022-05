Afghanistan : Hommes et femmes interdits de manger ensemble au resto

Les autorités talibanes de la ville d’Hérat, dans l’ouest de l’Afghanistan, ont interdit aux hommes et femmes de manger ensemble au restaurant, y compris s’ils sont mariés.

Riazullah Seerat, responsable du ministère de la Promotion de la vertu et de la prévention du vice à Hérat, en Afghanistan, a indiqué à l’AFP que les autorités avaient ordonné que «les hommes et les femmes soient séparés dans les restaurants». Les propriétaires ont été avertis verbalement de cette mesure, qui s’applique même à ceux qui sont «mari et femme».