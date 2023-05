Homophobie: il couche avec un mec, avant de le menacer

N’assumant plus du tout d’avoir eu un rapport homosexuel, il a commencé par menacer via WhatsApp son amant. Ainsi, il lui a écrit qu’il allait le gifler et lui «niquer la gueule» s’il parlait de lui à quelqu’un ou s’il n’effaçait pas tout de suite la fameuse vidéo. Il s’est ensuite présenté en bas de chez lui, pour s’assurer que l’autre homme avait bien fait ce qui lui était demandé. Apeuré, ce dernier s’est exécuté. Mais la pluie de messages ne s’est pas arrêtée pour autant. Les insultes, telles que «pédé», «sale merde», «fils de pute», «sale efféminé de merde» et «gros lard», ont continué de fuser. La victime a déposé une plainte le jour même.