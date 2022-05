Football en France : Homophobie: le milieu du PSG Idrissa Gueye sommé de s’expliquer

Le Sénégalais est accusé d’avoir refusé de participer à une opération intitulée «Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot». Il va devoir rendre des comptes.

Prise de conscience demandée

«De deux choses l’une, soit ces supputations sont infondées et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs», lui écrit le CNE dans un courrier consulté mercredi par l’AFP. «Soit ces rumeurs sont exactes. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise», poursuit le courrier signé Patrick Anton, président du CNE, révélé par L’Équipe.

Samedi lors de la 37e journée de Ligue 1, la Ligue de football professionnel (LFP) a organisé une opération intitulée «Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot» où les numéros des joueurs de L1 et L2 étaient peints en arc-en-ciel. Gueye n’a pas joué, et n’était pas blessé, a précisé ce soir-là l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino.