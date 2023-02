Lausanne : Homophobie: un politicien accuse les videurs d’un club de l’avoir agressé

«Dimanche, aux alentours de 3h du matin, j'ai été victime de ma toute première agression homophobe. J'ai été brutalisé, traîné en haut d'un escalier et au sol, dans un endroit puant l'urine et autres excréments, par trois videurs du club le Folklor, à Lausanne. Ces derniers m'ont traité de pédale, de sale pédé et de fiotte», détaille Vincent von Siebenthal, sur Facebook. Le texte est accompagné de plusieurs photos illustrant les blessures qu’il aurait subies à cette occasion. La publication de cet ancien président du PS Épalinges a engendré de nombreuses réactions, notamment d’élus.