Homosexualité: L’Autriche va indemniser les personnes persécutées

Ceux qui ont été poursuivis sans être condamnés vont également être indemnisés, d’autant plus s’ils ont souffert d’un préjudice moral ou professionnel. «Il est clair que cette compensation financière ne pourra jamais effacer la souffrance et l’injustice subies, mais il est crucial que l’Autriche, en tant qu’État, reconnaisse enfin sa responsabilité», a souligné Alma Zadic.

Prostitution gay interdite jusqu’en 1989

Signalements de haine en hausse

L’Autriche a légalisé l’adoption et le mariage entre personnes de même sexe en 2019, sur décision de la Cour suprême, et le sujet fait désormais largement consensus dans l’opinion publique. La ministre a cependant appelé à poursuivre le combat contre la haine et la violence contre les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et trans, évoquant un nombre de signalements en hausse.