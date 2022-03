Trafic de drogue : La justice prononce l’extradition aux USA de l’ex-président hondurien

La justice du Honduras a donné son feu vert mercredi à l’extradition de l’ancien président Juan Orlando Hernandez (2014-2022) vers les États-Unis où il doit être jugé pour trafic de drogue, a annoncé sur Twitter la Cour suprême de Justice du Honduras.

«Le juge d’extradition de première instance décide (d’)accepter la demande d’extradition présentée par le tribunal du District Sud de New York concernant l’ex-président de la République Juan Orlando Hernandez Alvarado», a annoncé la Cour suprême de justice (CSJ) du Honduras.

Aux termes de la demande d’extradition, la justice américaine veut juger l’ancien chef de l’État notamment pour «conspiration» pour importation de drogue aux États-Unis et «possession d’armes à feu, dont des mitraillettes et du matériel de destruction pour contribuer à la conspiration d’importation de narcotiques».

Toujours selon la demande d’extradition, Juan Orlando Hernandez «a participé (de 2004 à 2022) à la conspiration violente de trafic de drogue pour la réception de nombreuses tonnes de cocaïne envoyées au Honduras depuis la Colombie et le Venezuela, entre autres, par voie aérienne ou voie maritime». «La conspiration a transporté plus de 500 tonnes de cocaïne aux États-Unis via le Honduras», ajoute la demande d’extradition.