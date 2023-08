Honduras: Manifestation contre la présidente «communiste» Xiomara Castro

«Le gouvernement n’a pas fait les choses promises (…) et Xiomara Castro, malheureusement manipulée par le communisme international, se préoccupe de promouvoir le Venezuela, Cuba et le Nicaragua», a déclaré Salvador Nasralla, ancien allié de la présidente. Ce dernier, leader du Parti Sauveur du Honduras (PSH), avait passé une alliance avec Xiomara Castro avant l’accession de cette dernière à la présidence en 2022 mais a ensuite pris ses distances.

Des partis de droite et des organisations d’opposition ont constitué mercredi un Bloc de l’opposition citoyenne (BOC) pour contester ce qu’ils considèrent comme «des abus du pouvoir exécutif» et réclamer des solutions face à la hausse des prix, au chômage, à l’émigration des Honduriens et à l’insécurité dans ce pays, l’un des plus pauvres d’Amérique centrale.