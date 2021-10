Cinéma : Hong Kong adopte une loi pour renforcer la censure

Mercredi, l’assemblée législative de Hong Kong a validé de nouvelles règles visant les films jugés dangereux pour la «sécurité nationale».

Hong Kong a renforcé mercredi la censure cinématographique en adoptant une loi qui permet aux autorités d’interdire des films antérieurs menaçant la «sécurité nationale» et d’imposer des sanctions plus sévères en cas d’infraction, dans un nouveau coup porté aux libertés artistiques de la ville.

Jusqu’à trois ans de prison

Les peines maximales pour la projection d’un film sans licence ont été portées à trois ans de prison et à une amende de 1 million de dollars hongkongais (112’000 euros). Les inspecteurs de la censure cinématographique peuvent pénétrer et fouiller sans mandat dans tous les locaux soupçonnés de projeter des films non autorisés.