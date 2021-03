Covid-19 : Hong Kong attache à leur lit des enfants en isolement

Les autorités hospitalières justifient leurs pratiques draconiennes pour lutter contre la propagation du virus. Dont celle d’empêcher une mère d’allaiter. Le consulat suisse a fait part de son «inquiétude».

Les autorités hongkongaises ont assumé mercredi la pratique consistant, dans certains cas, à attacher à leurs lits des bébés et enfants en isolement, alors que des critiques montent contre les conséquences psychologiques des mesures drastiques de la ville contre le coronavirus.

Bien qu’elle soit une des villes les plus densément peuplées au monde, l’ex-colonie britannique est globalement parvenue à maîtriser la pandémie.

Elle ne totalise que 11’000 cas et 200 décès liés au coronavirus en un an. Mais ce résultat a été obtenu au prix de mesures de restrictions parmi les plus sévères au monde.