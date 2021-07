Loi sur la vie privée : Hong Kong balaie les craintes des géants d’Internet

Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif hongkongais, a tenté de rassurer Google, Facebook et Twitter au sujet du texte visant à lutter contre la divulgation de données personnelles sur Internet.

Ces préoccupations ont été exprimées dans une lettre adressée aux autorités hongkongaises par l’Asia Internet Coalition, qui regroupe Google, Facebook, Twitter, LinkedIn et Apple. «La mise en œuvre de sanctions visant des individus n’est pas conforme aux normes et pratiques mondiales», peut-on lire dans ce courrier daté du 25 juin mais qui n’a été rendu public que cette semaine. «La seule façon d’éviter ces sanctions, pour les entreprises technologiques, serait de cesser d’investir et d’offrir leurs services à Hong Kong, ce qui en frustrerait les entreprises et consommateurs hongkongais, tout en créant de nouvelles barrières pour le commerce.»