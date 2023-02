Covid-19 : Hong Kong, l’un des derniers endroits à supprimer le port du masque obligatoire

«J’annonce que l’obligation du masque sera complètement supprimée à partir de demain 1er mars, y compris à l’intérieur, à l’extérieur et dans les transports en commun publics», a déclaré le chef de l’exécutif hongkongais John Lee. Le port du masque avait été imposé il y a trois ans à Hong Kong, et a été maintenu près de 1000 jours.

«Je suis prête à m’en débarrasser», s’est réjouie Tiffany, employée du secteur financier âgée d’une vingtaine d’années. «Cela coûte de l’argent d’acheter des masques», dit-elle à l’AFP. «Avec la suppression du port du masque requis, nous commençons (un retour) total à la normalité. Et cela sera très bénéfique au développement économique», a ajouté M. Lee, lors d’un point presse mardi. Il a ajouté que les hôpitaux et les maisons de retraite pourraient mettre en place leurs propres restrictions.

Obligation mise en question

Les experts en santé publique s’interrogeaient de plus en plus sur la nécessité d’imposer le port du masque dans une ville où plusieurs vagues d’infections au Covid ont sans doute apporté un haut niveau d’immunité. Les entreprises et autres professionnels du tourisme ont aussi estimé que le masque portait atteinte à l’image globale de la ville.