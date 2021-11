Asie : Hong Kong met la main sur une tonne de homards de contrebande vivants

Des caisses remplies de crustacés et de concombres de mer ont été découvertes par les douanes, sur un hors-bord, dans la nuit de lundi à mardi. L’origine de la marchandise fait l’objet d’une enquête.

Les crustacés «menacent la sécurité nationale»

Le mois dernier, la cheffe des douanes de Hong Kong avait qualifié les homards australiens de contrebande de «menace pour la sécurité nationale», promettant de sévir contre ce trafic. Depuis que l’interdiction officieuse de Pékin est entrée en vigueur en octobre 2020, les exportations de homards australiens vers Hong Kong sont passées d’une valeur mensuelle de 426’000 dollars américains à un pic de plus de 19 millions de dollars en juin dernier, selon les données de la corporation australienne Fisheries Research and Development.

De juillet à septembre, les autorités de Hong Kong et du continent ont saisi 5300 kilogrammes de homards australiens de contrebande, d’une valeur d’environ 540’000 dollars, et arrêté 13 personnes. Et le mois dernier, 228 tonnes de homards australiens de contrebande d’une valeur marchande estimée à 23,1 millions de dollars américains ont été saisies lors de descentes chez plusieurs importateurs de Hong Kong, et sept hommes ont été interpellés.