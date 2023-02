Une opération à 260 millions: Hong Kong offre 500’000 billets d’avion gratuits pour relancer le tourisme

«Les billets gratuits seront distribués par l’Autorité aéroportuaire de Hong Kong sur différents marchés, par le biais de trois transporteurs nationaux, Cathay Pacific, Hong Kong Express et Hong Kong Airlines, dès le mois de mars», indique le Hong Kong Tourism Board dans un communiqué de presse. Bien que les touristes ciblés soient essentiellement asiatiques, un contingent de billets sera attribué aux Américains et aux Européens. Coût de l’opération séduction: 2 milliards de dollars hongkongais (260 millions de francs). Le président de l’Autorité aéroportuaire de Hong Kong, souligne que ces billets ont été achetés au pire moment de la pandémie.

Tourisme au plus bas

La pandémie de Covid, justement, est la cause de cette action sans précédent. D’après l'office du tourisme, il n’y a eu que 605’000 visiteurs en 2022 contre 56 millions en 2019. Le verrouillage des frontières, la politique «zéro Covid» et la fermeture de l’espace aérien russe à la suite de la guerre en Ukraine ont causé la dégringolade. «Hello Hong Kong» sert aussi à redorer le blason de l’île qui a été terni par la répression des manifestations pro démocratie par les autorités chinoises, en 2019, et des atteintes aux droits humains.