Liberté de la presse : Hong Kong refuse un visa à la correspondante de The Economist

L’australienne Sue-Ling Wong est la troisième journaliste étrangère à être chassée de Hong Kong depuis 2018.

La correspondante à Hong Kong de The Economist, Sue-Lin Wong, s’est vue refuser sans explication le renouvellement de son visa par les autorités locales, a annoncé vendredi le magazine britannique.

«Nous sommes fiers du journalisme de Sue-Lin. Nous exhortons le gouvernement de Hong Kong à maintenir l’accès pour la presse étrangère», a ajouté Zanny Minton Beddoes. Les tensions entre la Chine, l’Australie et le Royaume-Uni ont augmenté ces dernières années, en raison de différends commerciaux mais aussi du soutien affiché par Canberra et Londres au mouvement pro-démocratie à Hong Kong. L’Australie et le Royaume-Uni facilitent notamment l’immigration des Hongkongais qui souhaitent quitter la ville.