Hong Kong: Retour en Bourse calamiteux pour l’ex-numéro un de l’immobilier

La cotation du promoteur chinois ultra-endetté Evergrande a repris lundi à la Bourse de Hong Kong. Le titre a plongé de près de 87% dès l’ouverture des échanges, après 17 mois de suspension pour non-publication de ses résultats financiers. La valeur de marché d’Evergrande est tombée à environ 590 millions de dollars à la mi-journée. Elle avait atteint un pic de plus de 50 milliards de dollars en 2017.

La société avait déclaré vendredi dans un communiqué avoir «rempli» ses obligations, dont la publication de ses résultats, et «respecté les directives de reprise» établies par la Bourse. La cotation du titre avait été interrompue en mars 2022, car l’entreprise, aux abois, n’avait alors pas publié ses résultats pour 2021. Les résultats annuels pour 2021 et 2022 ont finalement été publiés le mois dernier et c’est pour cette raison que la place boursière a donné son feu vert à la reprise des échanges.