Diplomatie

Hong Kong: Trump met en garde Pékin

«Mécontent» face à l’intention de Pékin de priver Hong Kong de son autonomie, le président américain a promis mardi une riposte imminente.

Interrogé par la suite sur la possibilité de sanctions contre des responsables chinois - comme le réclament des parlementaires américains -, Donald Trump a assuré qu’il préparait «quelque chose en ce moment même». «Je pense que vous trouverez ça très intéressant», «vous allez en entendre parler avant la fin de la semaine, de manière très puissante», a-t-il dit, entretenant un certain mystère.

Ce dossier est venu détériorer encore un peu plus les relations entre les deux premières puissances mondiales, déjà tendues à l’extrême au sujet de la gestion du coronavirus. Le pouvoir central chinois a déposé vendredi devant le Parlement un texte très controversé visant à interdire «la trahison, la sécession, la sédition et la subversion» à Hong Kong, qui a de nouveau mis le feu aux poudres dans la région semi-autonome. Il doit être examiné dès jeudi et Pékin a demandé son application «sans le moindre délai».