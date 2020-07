Asie

Hong Kong va «appliquer vigoureusement» la nouvelle loi

La cheffe de l’exécutif hongkongais a affirmé mardi que la nouvelle loi sur la sécurité nationale serait appliquée à la lettre.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, une semaine après que Pékin a imposé cette loi au territoire semi-autonome, Carrie Lam s’est montrée à la fois rassurante et menaçante. «Le gouvernement de Hong Kong va appliquer vigoureusement cette loi», a-t-elle martelé, mettant notamment en garde les militants «radicaux» contre tout «franchissement de la ligne rouge».

Tournant radical

Ce texte législatif «n’est certainement pas aussi sombre qu’il y paraît pour Hong Kong», a-t-elle lancé. «Je suis certaine qu’avec le temps… la confiance sera plus grande» à la fois dans «le principe +Un pays, deux Systèmes+», censé garantir des libertés et une autonomie inconnues en Chine continentale ainsi que pour «l’avenir de Hong Kong», a-t-elle ajouté.

La loi sur la sécurité nationale, imposée le 30 juin par le régime chinois, constitue le tournant le plus radical pour Hong Kong depuis sa rétrocession par le Royaume-Uni à la Chine en 1997. Jusqu’au dernier moment, Pékin a tenu secret le contenu de cette loi visant à réprimer la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères. Elle se veut une réponse au mouvement de contestation sans précédent depuis 1997 apparu il y a un an.