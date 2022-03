Pandémie : Hong Kong veut dépister 7,4 millions d’habitants et c’est le chaos total

Confrontée à des dizaines de milliers de cas de Covid par jour, l’ancienne colonie britannique va tester tous ses habitants. Mais la perspective d’un isolement forcé fait paniquer les Hongkongais.

Hôpitaux débordés, supermarchés vides, sinistres camps de quarantaine: le chaos s’est emparé de Hong Kong qui fait face à sa plus forte vague de coronavirus, avec des dizaines de milliers de cas chaque jour, et s’apprête à dépister la totalité de ses habitants. Plus de 280’000 contaminations ont été enregistrées à Hong Kong au cours des deux derniers mois.