Opération antimafia chinoise à Hongkong: 6400 personnes arrêtées

La ville de Hongkong a lancé une vaste opération contre la mafia chinoise. AFP

La police de Hongkong a annoncé mercredi avoir arrêté 6400 personnes, dont des enfants, et saisi des millions de dollars en espèces et en contrebande lors d’une opération de trois mois ciblant les activités criminelles transfrontalières. L’opération a mobilisé plus de 83’000 policiers et a été coordonnée avec les autorités du centre des casinos de Macao et de la province chinoise du Guangdong, a indiqué la police dans un communiqué.

Environ 3100 sites ont été perquisitionnés depuis le 12 juin et la police a ciblé des «établissements de jeux, des lieux de débauche, des bars sans licence et des compagnies pratiquant l’usure» arrêtant 4115 hommes et 2285 femmes âgés de 10 à 85 ans, sans préciser combien d’entre eux étaient mineurs.

Trafic de drogue, prostitution…

La police a déclaré que l’opération «Thunderbolt 2023» ciblait les «activités illégales des sociétés de la triade (mafia chinoise: ndlr) et des syndicats du crime organisé.» Les agents ont saisi différentes drogues d’une valeur de plus de 350 millions de dollars de Hongkong (45 millions de dollars) et 1,5 million de dollars en espèces et des armes.

Les personnes arrêtées sont soupçonnées de «délits liés à la triade ou aux crimes», tels que le chantage, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et des délits liés à l’exploitation de casinos et de maisons closes. La police de Hongkong a déclaré qu’elle continuerait à échanger des renseignements avec les autorités de Chine continentale et de Macao pour réprimer le crime organisé.

