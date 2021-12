La Zarra a sorti son premier album Traîtrise

La Québécoise à la voix grave était très attendue après que son single «Tu t’en iras» est devenu un tube. La Zarra n’a pas déçu. Son album, et ses quatorze titres qui allient vieille chanson française, hip-hop et pop, est un surprenant petit bijou. Coup de fil à la chanteuse au caractère bien trempé, qui cultive le mystère sur son vécu et son âge.