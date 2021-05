Zurich - Honnêteté «élastique» selon le montant découvert

Un titre fait bonne impression

Pour cette expérience, la carte de visite comportait pour moitié un nom Suisse et pour l’autre un nom a consonance étrangère. Pour chacune de ces catégories, la moitié portait le titre de «Docteur». Là, un doctorat a impressionné les gens qui ont rendu le bien et le retour a été plus élevé avec le montant plus souvent intact que pour les «propriétaires» qui n’avaient pas de doctorat figurant sur leur carte de visite. Il semble également que la clé glissée parmi les valeurs perdues a eu pour effet de booster les retours.