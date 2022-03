Genève : Honoraires d’un demi-million pour le maestro de l’OSR

Jusqu’ici confidentielle, la rémunération du chef star de l’Orchestre de la Suisse romande a été dévoilée. L’ensemble musical est une institution subventionnée.

Avoir une star à la baguette a un prix. Subventionné par la Ville et le Canton de Genève (9,5 millions de francs chacun) ainsi que par le canton de Vaud (450’000 fr.), l’Orchestre de la Suisse romande (OSR) met ainsi largement la main à la poche pour s’offrir le maestro Jonathan Nott. Le chef d’orchestre a touché en moyenne plus d’un demi-million de francs bruts par saison, entre 2016 et 2019. Dans le détail, sa rémunération fixe annuelle est de 150’000 francs, auxquels il faut ajouter une importante part variable. Celle-ci dépend du nombre et du type de concerts donnés, avec en plus, divers frais (logement et déplacements). Ces montants faisaient l’objet d’une clause de confidentialité. Ils ont été révélés par Léman Bleu, qui les a calculés sur la base d’un rapport confidentiel du Contrôle financier de la Ville, que la télévision locale s’est procuré.