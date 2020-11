1 / 3 Les métiers des soins n’ont pas avalé que le Conseil d’Etat ait songé à réduire leurs salaires. 20 Minutes / jef Olivier Baud, le président du Cartel intersyndical de la fonction publique, s’adresse à la foule. 20 Minutes / jef Le Mur des réformateurs, devant lequel s’exprime William, a été rhabillé pour l’occasion. 20 Minutes / jef

Le retrait du projet de loi visant à raboter ses salaires de 1% n’a pas suffi à calmer la colère de la fonction publique. L’accord passé entre le Conseil d’Etat et les partis gouvernementaux garantissant la création de 353 postes en échange de la suppression de l’annuité 2021 non plus. Ce mercredi, entre 500 et 600 fonctionnaires se sont rassemblés devant le mur des réformateurs, à l’appel du Cartel intersyndical, pour répéter haut et fort tout le mal qu’ils pensaient de la politique budgétaire du Conseil d’Etat en ces temps d’épidémie de covid-19.

Initiative pour un impôt de solidarité

A l’unanimité, l’assemblée a voté en faveur d’un nouveau préavis de grève pour le 3 décembre, premier jour des débats du Grand Conseil sur le projet de budget 2021. Elle s’est décidée à soutenir des actions attaquant l’accord «postes contre annuité». Elle a donné le mandat aux instances du Cartel d’étudier le lancement d’une initiative visant à l’instauration d’un impôt de solidarité «crise sanitaire». Et elle a exigé le retrait du volet «baisse de l’impôt sur la fortune» contenu dans le projet de loi relatif à la réévaluation des biens immobiliers.

«Cet accord gouvernemental, c’est n’importe quoi, a commenté Olivier Baud, le président du Cartel. L’an passé c’était l’annuité et pas les postes. Cette fois c’est l’inverse. Soit on nous coupe le bras gauche, soit le bras droit, et si on n’est pas content, on nous coupe les deux.»

«Sacrifices considérables»

Les manifestants, tous masqués, ont réagi avec véhémence aux prises de paroles des orateurs, qui oscillaient entre colère et dépit. «Honte à ce Conseil d’Etat qui ne veut pas froisser les plus fortunés!, a ainsi harangué Laurence, du SSP secteur hôpital. Il tente de mettre le personnel à genoux au lieu de le remercier, alors que ce même personnel tente de rester debout pour venir en aide à la population au prix de sacrifices considérables.» Horacio, aide-soignant aux urgences, s’est lui aussi insurgé. «Plutôt que de nous donner une prime, le Conseil d’Etat veut baisser nos salaires. A-t-on baissé les salaires des pompiers le 11 septembre?»

Des postes en plus réclamés