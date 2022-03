Guerre en Ukraine : Hôpital bombardé: Volodymyr Zelensky dénonce un «crime de guerre»

Le président ukrainien a dénoncé dans un message vidéo publié mercredi le bombardement d’un hôpital dans la ville de Marioupol.

«Aujourd’hui est le jour qui définit tout. Qui est de quel côté. Des bombes russes sont tombées sur un hôpital et sur une maternité à Marioupol (…) Les bâtiments sont détruits. À ce stade il y a 17 blessés. Les débris sont en train d’être fouillés», a-t-il dit.

«Quel genre de pays, la Russie, a peur d’hôpitaux et de maternités et les détruit?» a-t-il ironisé, dénonçant les «atrocités» infligées à Marioupol, soumise à un blocus russe depuis plus d’une semaine.