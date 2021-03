De nouveaux collaborateurs engagés à des conditions salariales inférieures à leur expérience professionnelle? C’est ce qu’a dénoncé un syndicat mardi au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), en racontant l’histoire d’Alice et Pascal*. Ces deux aides-soignants ont intégré les HUG en 2016 et 2015. Au bénéfice respectivement de 23 et 27 années d’expérience, selon Avenir syndical, ils ont pourtant été embauchés en annuité 15. La grille salariale de l’Etat de Genève en compte 22 (lire encadré). Dans le cas d’Alice, son entrée aux HUG s’est même soldée, a-t-elle raconté, par une baisse de salaire équivalant à plus de trois années d’expérience.