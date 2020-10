Situation financière : Vaud ne veut pas de CEP sur l’Hôpital de Rennaz

Le Conseil d’Etat vaudois a indiqué jeudi qu’il ne souhaitait pas d’une Commission d’enquête parlementaire (CEP) . Pour lui, les deux audits publiés en août sont suffisants.

Comme le veut la procédure, le Conseil d’Etat disposait d’un délai pour se déterminer formellement sur la création de cette CEP et ainsi faire valoir son droit d’être entendu. Il a annoncé sa décision en transmettant au Grand Conseil son rapport, où il recommande au plénum de rejeter toute CEP. Le Parlement aura le dernier mot en se prononçant prochainement sur ce rapport.

Réaction immédiate

Dans son communiqué, le gouvernement vaudois rappelle qu’il a agi dès que les difficultés financières de l’HRC ont été connues. D’entente avec son homologue valaisan, il a très vite sollicité deux audits financiers indépendants, l’un auprès du Contrôle cantonal des finances du canton de Vaud (CCF) et de l’Inspection cantonale des finances du canton du Valais (ICF), l’autre, axé sur la gouvernance, auprès d’une fiduciaire.

Ces deux enquêtes avaient confirmé d’importantes lacunes au sein de l’hôpital de Rennaz. Elles critiquaient notamment sa gestion financière et même celle des affaires courantes.

Le Conseil d’Etat vaudois relève aussi que ces audits mettent en évidence «qu’il n’y a eu à aucun moment malversation et encore moins volonté de détourner des deniers publics ou de les utiliser à d’autres fins que celles prévues». Il constate qu’ils ont permis d’identifier un certain nombre de manquements au sein de l’hôpital, «sans pour autant constituer des circonstances exceptionnelles qui justifieraient la mise en place d’une CEP».

Sans attendre les résultats des deux audits, plusieurs mesures ont déjà été prises, tant sous l’angle financier que sous celui de la gouvernance, souligne le Conseil d’Etat. L’HRC a ainsi désigné un nouveau directeur administratif et financier ainsi qu’un directeur général ad interim, à la suite de la démission de l’ancien directeur général.

Mieux associer encore le Parlement

Les deux cantons ont aussi renouvelé leurs représentants au sein du Conseil d’établissement. L’HRC est par ailleurs en train de consolider un plan de retour à l’équilibre, qui lui permettra de stabiliser sa situation financière d’ici quelques années et d’envisager ainsi l’avenir plus calmement, justifie encore le gouvernement vaudois pour rejeter une CEP.

Dans son rapport transmis au Grand Conseil, le Conseil d’Etat propose d’associer le plénum de manière plus étroite sur ce dossier. Il informera à intervalles réguliers, en plus de la commission interparlementaire de contrôle de l’HRC, les commissions de gestion et des finances du Parlement sur l’évolution de la situation de l’hôpital de Rennaz.