L’Hôpital de Rennaz fera l’objet d’une enquête parlementaire. 20 minutes

Mardi, après une trentaine de prises de parole et plus de deux heures de débats, il aura fallu une motion d’ordre pour qu’un vote puisse finalement mettre fin au suspense. Avec 78 oui, 54 non et 8 abstentions, le Grand Conseil vaudois a décidé d’ouvrir une commission d’enquête parlementaire (CEP) concernant les problèmes financiers et de gestion de l’Hôpital de Rennaz. Tant le Conseil d’Etat que le bureau du Grand Conseil y étaient opposés.

Il a beaucoup été question de confiance. Pour les groupes parlementaires de droite, cette CEP devrait permettre de faire toute la lumière sur les importants dysfonctionnements qui ont coûté des dizaines de millions de francs, mais surtout sur leur origine. «Nous ne remettons pas en cause la nécessité de cet hôpital, ni la qualité des soins. Nous voulons simplement comprendre les mécanismes qui ont provoqué cette situation et en tirer des leçons, ainsi qu’en finir avec les doutes et les non-dits», souligne Jean-Daniel Carrard (PLR). Et Philippe Jobin (UDC) de renchérir: «Ce sera bon pour la population, pour l’hôpital et pour nous, les politiciens.»

«Sortir des soins intensifs»

De l’autre côté de l’hémicycle, c’était tout le contraire. «Cette CEP serait un outil disproportionné, alors que l’hôpital a besoin de calme, de sérénité et surtout de la confiance des patients», considère Jessica Jaccoud (PS). Si un député a qualifié la CEP «d’arme ultime du Parlement», c’est Jean-Marc Nicollet (Les Verts) qui s’est montré le plus imagé: «Il faut que cesse cette entreprise de démolition, pour que l’hôpital puisse sortir des soins intensifs, tout en restant sous perfusion… et moi qui croyais qu’on ne tirait pas sur l’ambulance!»

Les opposants ont largement rappelé que les problèmes avaient déjà été identifiés, grâce à deux audits , et que les recommandations de ces derniers avaient été suivies ou étaient en passe de l’être. En particulier, les responsables des finances ont démissionné, de même que le directeur, et de nouveaux processus de contrôle ont été mis en place. «Malgré tout, il subsiste des zones d’ombre», selon le député Jobin.

À noter que, de son côté, le canton du Valais a refusé une proposition similaire.